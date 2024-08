Nie będzie zakazu palenia na kołobrzeskich promenadach

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Miejscowi urzędnicy poinformowali, że nie planują takich ograniczeń nad morzem. Propozycję utworzenia stref wolnych od dymu papierosowego złożył kołobrzeski radny Adrian Tomicki.

Zaproponował, by zakazem palenia objąć najpopularniejsze miejscowe deptaki: Promenadę Morskich Szeptów, Aleję Nadmorską i Bulwar Jana Szymańskiego. Chciał wydzielenia jedynie specjalnych miejsc dla palaczy, a na antenie Radia Szczecin przekonywał, że ten pomysł jest do zrealizowania.



Inaczej do sprawy podeszli jednak urzędnicy. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu mówi, że miasto nie wprowadzi takiego zakazu.



- Wprowadzenie dodatkowego zakazu wymagałoby zwiększenie sił i środków, jeśli chodzi o Straż Miejską - powiedział Kujaczyński. - Wprowadzenie takiego prawa mogłoby się okazać nieegzekwowalne.



W ubiegłym roku w Radzie Miasta przepadła propozycja, by zakazem palenia objąć Skwer Pionierów. Palić wciąż nie wolno natomiast na kołobrzeskich plażach.