Trzy i pół metra wysokości oraz podświetlenie - wielki zamek powstaje na kołobrzeskiej plaży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Przemysław Polanin. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na kołobrzeskiej plaży trwa budowa gigantycznego zamku z piasku. Za jego powstanie odpowiada znany lokalny twórca, który dziś może liczyć na wsparcie plażowiczów.

Grzegorz Pawelski na co dzień tworzy niezwykłe budowle z piasku w okolicach kołobrzeskiego molo. Dziś postanowił zbudować największy zamek w historii kołobrzeskiej plaży.



- On będzie strzelisty, będzie miał wieżyczki, a wieczorem będzie podświetlony. Planujemy 3,5 metra wysokości i chyba się uda bo jesteśmy na dobrej drodze do tego, już mamy połowę pracy wykonane - mówi Pawelski.



Do wspólnego budowania pan Grzegorz zaprosił mieszkańców i turystów, a chętnych nie brakuje.



- Od samego początku jestem, więc pomagam tą podstawę budować. Coś przynoszę - albo wodę, albo piasek, albo patrzę czy coś się nie wylewa. Potem może jak już będzie dekorowanie to się bardziej wykażę. - Fajni ludzie się zebrali i zaczęli nam pomagać więc to idzie jak burza - mówią plażowicze.



Gigantyczny zamek wciąż nabiera kształtów, a efekt końcowy będzie można zobaczyć wieczorem na plaży przy Kamiennym Szańcu.