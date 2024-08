Marek Stelar w Nowym Warpnie: zostałem znaleziony przez czytelników

Oprócz pierogów i występów było także spotkanie ze znanym pisarzem Markiem Stelarem. To podczas Święta Leszcza w Nowym Warpnie.

Po wywiadzie, którego Marek Stelar udzielił w Radiu Szczecin, mieszkańcy przychodzili do naszego terenowego studia dopytując, czy jest szansa na zdjęcie lub autograf. Czy nasz gość spodziewał się takiego przyjęcia?- Tak trochę incognito przyjechałem, bo nikomu nie mówiłem. Zostałem znaleziony, bardzo się cieszę, bo jest to cudowna okazja do spotkania z czytelnikami - mówi Marek Stelar.Jedną z odwiedzających była pani Basia, która przyniosła do podpisania aż trzy książki.- Bardzo je lubię. Czuję sentyment, bo jestem urodzona w Nowym Warpnie, dlatego to dla mnie było takie wciągające. Czekam na nowości - mówi fanka pisarza.Czy jest szansa na kolejne fabuły Marka Stelara powiązane z Nowym Warpnem?- Tak jak najbardziej. Mam wrażenie, że nie wykorzystałem jeszcze potencjału, jeśli chodzi o mnie, o moje spojrzenie na to miejsce. Może nie będzie to kryminał już, ale to będzie myślę powieść bardziej literacka, której akcja będzie się rozgrywać w Nowym Warpnie, w Podgrodziu. Będę sięgać trochę w przeszłość do lat sześćdziesiątych i mam nadzieję że to będzie bardzo ładna i na pewno też emocjonująca historia - mówi Stelar.Jak na razie w dorobku pisarza znajdziemy trzy książki, których akcja ma miejsce w Nowym Warpnie, to "Skrucha", "Krzywda" i "Milczenie".