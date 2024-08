"Dla smutku mamy 24. lutego, do świętowania 24. sierpnia" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ukraińcy świętowali swój Dzień Niepodległości na placu Solidarności w Szczecinie. Dziś przypada 33. rocznica separacji ich kraju od Związku Radzieckiego.

Obywatele Ukrainy mieszkający w Szczecinie podkreślali, że to dla nich najważniejsze święto narodowe. Dzisiejsza manifestacja to też sprzeciw wobec rosyjskiej inwazji.



- Najważniejsze święto chyba każdego Ukraińca, do tego w tych czasach. - To Dzień Niepodległości państwa, które teraz broni demokracji całej Europy. - Walka o niepodległość to jest walka o jakby siebie o istnienie - mówią zebrani.



- Dzisiaj będę śpiewał hymn Polski i hymn Ukrainy na tym wydarzeniu, żeby wyrazić swoją wdzięczność wszystkim Polakom którzy nas wspierali i wspierają nadal, oraz żeby przypomnieć o sytuację która obecnie się dzieje w Ukrainie. Dla smutku mamy 24. lutego a właśnie dla bardziej wesołych wydarzeń mamy 24. sierpnia - mówi Mykyta Scherbanenko.



Podczas wydarzenia prowadzona była charytatywna zbiórka na zakup specjalistycznego drona dla wojska.