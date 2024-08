Gdzie jest "Tomasz"? [ZDJĘCIA]

"Tomasz" zniknął z ulicy Rayskiego w Szczecinie. Chodzi o szyld działającego w latach 70. i 80. sklepu odzieżowego z modą męską. Nie trzeba się jednak martwić - "Tomasz" wróci i będzie jak nowy.

Mniej więcej tydzień temu przyszli panowie z drabinami i zabrali napis - mówi jedna z pracownic sklepu, nad którym szyld się znajdował.- W zeszłym tygodniu były przy nim jakieś prace remontowe, zwisało trochę kabli, ale - szczerze mówiąc - nie wiemy, co się tutaj dzieje. Specjalnie założyliśmy szyld, który nie przesłania "Tomasza", więc myślę, że jest spora szansa, że wróci - mówiła nasza rozmówczyni.Jak poinformowało nas szczecińskie TBS, napis został zabrany do renowacji, potrwa ona około sześciu tygodni. Nie tylko zostanie mu przywrócony pierwotny kształt, ale "TTomasz" będzie teraz neonem - jak za dawnych lat.Renowacją zajmuję się firma Eko Poland Projekt na zlecenie Szczecińskiego TBS. Do tematu wrócimy.