Jest areszt dla podejrzanego o gwałt na 9-miesięcznej dziewczynce. Jak poinformował nas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz, sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował, że mężczyzna spędzi za kratami najbliższe trzy miesiące.

Do tragedii doszło w Szczecinie. Niespełna roczne dziecko trafiło do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak informował portal wszczecinie.pl podejrzany to konkubent matki. Dziewczynka miała być pod jego opieką.Prokuratura ze względu na dobro dziecka nie podaje szczegółów sprawy.