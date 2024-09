Skrzyżowanie świeżo po remoncie, a już zbiera się woda

Od niedzieli kierowcy mogą już jeździć ulicami Monte Cassino i Niedziałkowskiego w Szczecinie, jednak skrzyżowanie najprawdopodobniej czekają "poprawki budowlane".

Po prawie trzech tygodniach remontu w tym miejscu, gdy mocniej popada - robią się spore kałuże.Jak informuje Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, "odbiór tej nawierzchni nie jest jeszcze zakończony".- Nasi inspektorzy i koledzy z działu technicznego są w kontakcie z ZDiTM-em. Będą ustalenia co jest konieczne do poprawy czy zmiany, żeby ta nawierzchnia była przywrócona faktycznie do stanu pierwotnego, czyli tak, aby tam się woda nie gromadziła - mówi Misztal.Remont polegał m.in. na przebudowaniu i przeprojektowaniu sieci ciepłowniczych w rejonie ulic Monte Cassino i Niedziałkowskiego w Szczecinie.