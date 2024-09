Kiedy pojedziemy ulicą Kolumba? Padła data

1 listopada pojedziemy nową ulicą Kolumba - obiecywał we wtorek w "Rozmowach pod Krawatem" prezydent Szczecina. Piotr Krzystek, zastrzegał jednak, że to nie oznacza końca prac na tym odcinku.

Pytania do prezydenta mieli mieszkańcy. Pan Rafał dopytywał, jak to możliwe, że trzy dni po wyborach, bez konkursu, pracę w miejskiej spółce Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji dostała wybrana w tych wyborach radna Wiktoria Rogaczewska.- Te kwestie zatrudnienia zostały rozstrzygnięte dużo wcześniej, natomiast faktycznie przyszła do pracy parę dni po rozstrzygnięciu w wyborach, więc myślę, że kwestia całej historii zatrudnienia jest do wyjaśnienia przez służby ZWiK-u - powiedział prezydent Krzystek.Prezydent Szczecina był też pytany o to, jak długo jeszcze mieszkańcy Prawobrzeża będą do pracy i do szkoły dojeżdżać jedną zatłoczoną linią B.- Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to czeka nas reforma dość poważna. W tej chwili już mamy możliwość korzystania przynajmniej na części ze Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Natomiast jeżeli chodzi o siatkę, czeka nas dyskusja w najbliższych miesiącach i myślę, że w przyszłym roku będziemy musieli wprowadzić pewne korekty, pewne zmiany - zapowiedział Piotr Krzystek.Prezydenta Szczecina pytaliśmy także m.in. o to, co dzieje się z dachem basenu na Floating Arenie, o stawki za żłobki, o zapowiadane zmiany w finansowaniu samorządów, a także o to, czy w tym roku w Szczecinie planowany jest miejski sylwester.W środę gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie Stanisław Gawłowski z PO.