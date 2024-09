Z zakazem i pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany

Narkotester. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin / Archiwum]

Pod wpływem marihuany, z dożywotnim zakazem kierowania autami i z narkotykami przy sobie - tak wpadł 47-latek z powiatu stargardzkiego.

Zatrzymali go policjanci z Ińska, w czasie wolnym od służby. Wcześniej dowiedzieli się, że przez miejscowość Linówko może przejeżdżać kierujący, który posiada przy sobie narkotyki.



Mundurowi poinformowali dyżurnego jednostki i udali się na miejsce. Tam zatrzymali do kontroli drogowej 47-latka. Przypuszczenia okazały się słuszne: wstępne badanie testerem wykazało, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem marihuany i w ogóle nie powinien kierować, gdyż posiadał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. To jednak nie koniec jego problemów. Jak się okazało środki odurzające miał również przy sobie.



Mężczyzna został zatrzymany.