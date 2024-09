Senator KO: Bogucki i jego rodzina uczestniczyła w moim prześladowaniu

Polityczna nagonka - tak o zarzutach w aferze melioracyjnej mówił gość "Rozmowy pod krawatem" - poseł Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski.

Stanisław Gawłowski o CBA mówi policja polityczna, a wspominając przeszukania, jakie zleciła prokuratura w jego domu, mieszkaniach w Szczecinie i Warszawie, oraz w biurze poselskim podkreśla, że pod protokołem z przesłuchania biura podpisała się żona obecnego posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Boguckiego.- Pan poseł czasami kłamie na mój temat, mówi to często publicznie. To chcę wyraźnie powiedzieć, że on i jego rodzina jest wprost zamieszana w ściganie opozycji. Jak jemu przyjdzie do głowy jeszcze wypowiadanie się w takich kategoriach, że oto teraz pisowcy są prześladowani, to jego rodzina, jego żona, uczestniczyła w prześladowaniu mnie - mówił Gawłowski.Na 25 października zaplanowana jest kolejna rozprawa, podczas której Stanisław Gawłowski zasiądzie na ławie oskarżonych. Wyjątkowo ważna, bo po tym jak Mieczysław O. wycofał się z oskarżeń wobec senatora zeznając, że był do nich przymuszony, na światków wezwani zostali agenci CBA.- Sami stają się w jakiś sposób częścią tego procesu. Jeżeli powiedzą prawdę to spodziewam się, że powtórzą to, o czym mówił Mieczysław O., że mieli tego typu dyspozycję z prokuratury, żeby nakłaniać i zachęcać Mieczysława O. do fałszywego obciążenia mnie - mówił Gawłowski.Podczas rozmowy Stanisław Gawłowski kilkukrotnie przekonywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia.Cała rozmowa do wysłuchania i do obejrzenia na naszym radiowym Facebooku oraz na naszej podstronie