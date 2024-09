Były ordynator chirurgii w Zdunowie przed sądem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Były ordynator oddziału chirurgii szpitala w szczecińskim Zdunowie - Krzysztof K. - składał dziś wyjaśnienia przed sądem Okręgowym w Szczecinie.

Chodzi o proces lekarzy i 23 pacjentów oskarżonych o przestępstwa korupcyjne związane z działalnością Fundacją Pomocy Transplantologii. Po złożeniu wyjaśnień przez Krzysztofa K. sędzia prowadząca sprawę odczytała fragment z przesłuchania oskarżonego, które odbyło się w szczecińskiej prokuraturze w 2022 roku.



- Przychodził pacjent zdecydowany na operację i dostawał termin za cztery lata. Czasem wychodził, jak się pytał, czy można to wcześniej załatwić. Odpowiadałem, że można. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że stać by było pana na wpłatę na fundację, na uzupełnienie naszej działalności związanej z chirurgią bariatryczną - cytowała sędzia.



W trakcie rozprawy oskarżony pytany był między innymi dlaczego pacjent z 4-letniej kolejki nie wchodził jako następny.



- Termin, który zaproponowaliśmy pacjentowi z poradni, temu z czteroletniej kolejki, nie był terminem przesuwany - cytowała zeznania sędzia.



Krzysztof K. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Między innymi do wykorzystywania funkcji publicznej w celu "wykonania zabiegów medycznych poza listą oczekujących".