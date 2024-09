Sawaryn: Amerykanie chcą odkupić elektrownię węglową w Gryfinie

Pół tysiąca osób ma stracić pracę w Elektrowni Dolna Odra po wygaszeniu bloków węglowych - to wyliczenia burmistrza Gryfina, który był gościem "Rozmowy pod Krawatem" Radia Szczecin.

Mieczysław Sawaryn mówił co dalej w związku z zapowiadanymi planami Polskiej Grupy Energetycznej. Zarzucając przedstawicielom PGE brak komunikacji powiedział, że planuje rozmowy i negocjacje, aby wygaszanie bloków węglowych przesunąć w czasie. Jako realny termin podał rok 2028, jednocześnie przekonuje, że tereny Dolnej Odry to atrakcyjna strefa przemysłowa.- Rozmawiamy z przedstawicielami dużej firmy amerykańskiej, która mówi o inwestycji rzędu 10 miliardów i która nawet złożyła - według oświadczeń ich przedstawicieli - propozycję odkupienia elektrowni węglowej albo wejście w spółkę z Polską Grupę Energetyczną i przerobienie jej na zieloną energię, czyli na biomasę - mówił Sawaryn.Efektem ubocznym spalania biomasy byłoby ciepło dla Gryfina, dziś zagrożone. Jak przekazał burmistrz Mieczysław Sawaryn, PGE już wypowiedziała dostawy ciepła dużej pralni zatrudniającej 600 osób. Zakład ma wybudować własną elektrociepłownię. Do podobnego ruchu może być zmuszony park wodny Laguna, który wymaga remontu. Na ten potrzeba pieniędzy, a wygaszanie bloków węglowych w Dolnej Odrze to mniejsze wpływy z podatków.- Moja wielka satysfakcja to wybudowana elektrownia gazowa. Liczyłem na kumulację tych podatków, czyli z elektrowni węglowej w kwocie kilkunastu milionów i do tego podatek z elektrowni gazowej, też w kwocie kilkunastu milionów - mówił burmistrz.Pieniędzy na inwestycje może zabraknąć, nie może zabraknąć ciepła w kaloryferach mieszkańców Gryfina. Z burmistrzem rozmawialiśmy także o konkurencji dla Laguny - czyli Fabryce Wody, oraz o tym, dlaczego jest przeciwnikiem powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia na naszej podstronie i radiowym Facebooku. W czwartek naszym gościem o godzinie 8:30 będzie Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.