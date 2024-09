Prezes Zarządu Portów: lokalizacja terminalu kontenerowego jest ostateczna

Klamka zapadła - nie ma odwrotu od decyzji o lokalizacji terminalu kontenerowego. Tak prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście komentuje słowa prezydent Świnoujścia.

Joanna Agatowska na naszej antenie poinformowała, że nie można mówić o ostatecznej decyzji w tej sprawie, bo skarga na lokalizację inwestycji trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Jarosław Siergiej w "Rozmowie pod krawatem" wyjaśniał tymczasem, że władze miasta wyczerpały już możliwości odwołania. Wcześniej złożyły bowiem odwołanie od decyzji lokalizacyjnej do ministerstwa - jednak już po terminie. Sąd zajmuje się jedynie tym, czy to pismo dotarło do resortu na czas - mówił Siergiej.- Nie ma to nic wspólnego z decyzją samą w sobie, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, raczej spór pomiędzy panią prezydent a ministerstwem. Dotyczy ewentualnie, czy ten termin został dochowany czy nie. Dla Zarządu Morskich Portów to nie ma żadnego znaczenia - mówi Siergiej.Prezydent Świnoujścia uważa, że terminal będzie uciążliwy dla mieszkańców. Ma również według niej stanowić zagrożenie dla funkcjonowania gazoportu. Jej zdaniem inwestycja powinna powstać w innym miejscu.