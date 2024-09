Miasto planuje rewolucję w Strefie Płatnego Parkowania

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Opłaty na strefie A i B idą w górę o 80 groszy, rozszerzona strefa A i nowa, płatna 8 złotych za godzinę - Śródmiejska Strefa Parkowania, która obejmie Stare Miasto - między ulicami Tkacką a Mściwoja.

O celach i potrzebie zmian mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" - Radosław Kanarek, prezes zarządu spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne



- Zapewnić możliwość większej rotacji pojazdów. Przyczyni się to do tego, że większa część mieszkańców będzie szukała rozwiązań alternatywnych - w postaci komunikacji miejskiej czy roweru miejskiego - tłumaczył Kanarek.



Radny Krzysztof Romianowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że większa rotacja samochodów na parkingach była już celem poprzedniej zmiany cenników w strefie i nie przyniosła oczekiwanego efektu.



- Rotacji nie ma żadnej. Można wprowadzić ją w bardzo prosty sposób, że w ścisłym centrum miasta będą wydzielone strefy, w których parkuje się maksymalnie do czterech godzin i wtedy mamy rotację - podkreślał Romianowski.



W środę ruszyły konsultacje społeczne w sprawie proponowanych zmian. Radni mają podjąć ostateczną decyzję podczas sesji 29 października, pierwsze zmiany mamy odczuć w maju 2025 roku.