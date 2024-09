Zbigniew Bogucki komentuje zatrzymanie Ryszard C.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki powiedział, że w partii nie ma miejsca dla osób z zarzutami lub skazanych przez sąd.

Tak w Programie 3 Polskiego Radia odniósł się do zatrzymania byłego europosła PiS Ryszarda C. Członkostwo polityka w partii zostało zawieszone przez Jarosława Kaczyńskiego.Zbigniew Bogucki podkreślił, że pomimo zatrzymania Ryszarda C. obowiązuje domniemanie niewinności, jednak - jak dodał - w takich przypadkach PiS zawsze wyciąga konsekwencje.Ryszard C. został zatrzymany przez CBA w środę na Lotnisku Chopina w Warszawie. Postawiono mu zarzuty ws. handlu dyplomami na prywatnej uczelni Collegium Humanum.W miejscu zamieszkania zatrzymano również jego żonę Emilię H., która była zatrudniona na uczelni.