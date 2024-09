Polska ma problem z zasobami wodnymi

Odra Zachodnia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polskie zasoby wodne nadal są jednymi z najniższych w Europie. Ustępujemy jedynie Macie, Cyprowi i Czechom. Mimo tego na południu naszego kraju dochodzi do wielkich powodzi.

Zdaniem ekspertów, drastyczny wzrost opadów wcale nie pomoże w odbudowie polskiej gospodarki wodnej. Profesor Robert Czerniawski - dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej mówił w audycji Radio Szczecin na Wieczór, że nagłe wezbrania związane są z pogodą i zmianami klimatycznymi.



- To trochę takie złudne myślenie. Wody nie mamy dużo. Pojawiło się zjawisko pogodowe. To jest tak naprawdę chwilowe. Ta woda spłynie i dalej będziemy mieli tej wody mało - tłumaczy Czerniawski.



Zdaniem ekspertów, na stan polskich wód niekorzystnie wpływa też ilość odpadów, które nadal trafiają do rzek. O zagrożeniach, mówił hydrolog Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy.



- Te śmieci potrafią uzbierać się w zator i zimą na przykład jak zamarzną te czasami tysiące butelek są w stanie zatkać rzekę i spowodować przykre rozlewisko - mówi Furdyna.



W związku z powodziami w południowych częściach Polski, w Szczecinie uruchomiono zbiórki żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Ich listę znajdziecie na naszej stronie internetowej.