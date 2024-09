Pierwsze dary ze Szczecina dotarły do potrzebujących

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pierwsza ciężarówka wypełniona darami dla powodzian dotarła już ze Szczecina do Kłodzka. Kolejna około południa ma dojechać na południe Polski - tym razem do Ząbkowic Śląskich.

Dary dla mieszkańców zalanych terenów cały czas można przynosić do Netto Areny. Najbardziej potrzebne są teraz wiadra, mopy, łopaty do usuwania szlamu, rękawice robocze, kalosze, powerbanki, latarki, koce i śpiwory. Przydadzą się także kartony, folia oraz europalety, które usprawnią pakowanie i transport darów. Punkt działa codziennie od 8 do 18. Jeszcze dziś dary przyjmowane są od wejścia technicznego T1 - od strony Orlika. Od jutra zmiana - rzeczy będzie można zostawiać przy wejściu T3 od strony parkingu ogólnego.