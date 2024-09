Niewielkie zmiany na parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Zamiana działek 1 do 1 na szczecińskim prawobrzeżu i zmiany dla kierowców. Chodzi o parking przy ul. Batalionów Chłopskich, przy przystanku tramwajowym Jaśminowa - ZUS.

Część terenu została ogrodzona, m.in. jeden z wjazdów jest zamknięty. To efekt zamiany działek z prywatnym inwestorem, który w pobliżu chce wybudować przychodnię.



Miasto oddało mu część parkingu przylegającego do ulicy, w zamian otrzymało inną działkę - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek.



- W ramach tej zamiany miasto otrzymało inny grunt, o tej samej wielkości, niemalże w tym samym miejscu, tylko od strony północno-zachodniej. Podmiot, który zamieniał się z gminą, miał takie zobowiązanie, żeby utwardzić ten teren, przygotować też te miejsca parkingowe. I to zrobił - mówił Klek.



Na parkingu jest ok. 200 miejsc postojowych, korzystają z niego głównie kierowcy przesiadający się na tramwaj jadący do centrum miasta.