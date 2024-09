Stargard wyremontuje 10 km dróg powiatowych

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dziesięć kilometrów dróg za blisko 18 mln z rządowego dofinansowania przebuduje Powiat Stargardzki. Remonty zaplanowano we wszystkich gminach powiatu.

Swoje oferty w przetargu złożyło pięć firm, wybrano wykonawcę z Myśliborza, który wyremontuje wskazane przez gminy odcinki, zarówno te szlakowe, jak i biegnące przez miejscowości.



Jak informuje wicestarosta stargardzki Marek Stankiewicz, to jeden z większych kontraktów obejmujący 10 kilometrów dróg do remontu.



- Te odcinki dróg zostały też uzgodnione z włodarzami gmin. Takie były warunki specyfikacji, że firma musiała wykonać wszystkie odcinki dróg. Termin jest do listopada przyszłego roku - mówi Stankiewicz.



Na liście ujęto również biegnącą przez Brudzewice drogę do Barzkowic.



- To jest jedna droga, ale we władaniu dwóch gmin: gminy Suchań i gminy wiejskiej Stargard. Te dwa odcinki będą remontowane, czyli od drogi krajowej nr 10 w kierunku Brudzewic i Barzkowic, już do przejazdu kolejowego - mówi wicestarosta stargardzki.



Wyremontowane zostaną też odcinki w Dobrzanach, Ińsku i Chociwlu oraz fragment drogi z Marianowa do Wiechowa.



W zarządzie powiatu jest ponad 500 km dróg. Niemal wszystkie wymagają generalnego remontu.