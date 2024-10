Żołędzie pozwolą przetrwać im zimę. Jest apel do szczecinian

Marzena Białowolska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy sarny, łanie oraz gromadka jeży proszą szczecinian o... żołędzie. Ten owoc jesieni to nie tylko piękna ozdoba, ale i pełnowartościowe pożywienie dla dzikich zwierząt.

- Jest to przede wszystkim bogate źródło białka i skrobi - mówi Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt. - One świetnie sobie z tego tworzą tkankę brunatną, która pozwala im przetrwać zimę. Ostatnio widzieliśmy jeże, które zaciągały do swoich norek żołędzie i z chęcią chrupały.



Pani Marzena prosi mieszkańców o zbieranie żołędzi dla jej podopiecznych. Jest jednak kilka kryteriów - żołędzie nie mogą być przechowywane w foliowych workach. Ponadto, te czerwonego dębu będą dla zwierząt za twarde.



- Są okrągłe, skorupka, skórka dość masywna i bardzo twarda. Wyglądem przypominają orzechy laskowe - tłumaczy Marzena Białowolska.



Pani Marzena może odebrać żołędzie osobiście lub można dostarczyć je do siedziby fundacji.