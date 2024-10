Nowy program wsparcia dla pracujących rodziców. Można otrzymać do 1900 zł [WIDEO]

60 tysięcy wniosków wpłynęło we wtorek do ZUS-u. Mowa o programie "Aktywny Rodzic", którego celem jest wsparcie osób pracujących.

"Aktywny Rodzic" dzieli się na trzy filary

aktywni rodzice w pracy

aktywnie w żłobku

aktywnie w domu

Rodzice mogą wybrać tylko jeden z powyższych filarów. Świadczenia zaczną być wypłacane pod koniec listopada bieżącego roku.









Zgłoszenie może wysłać każdy rodzic dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Program. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu.Każdy z nich skierowany jest do innej grupy docelowej - tłumaczy Karol Jagielski, rzecznik prasowy ZUS.- Ma być taką formą pomocy rodzicom, opiekunem, połączenia aktywności zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi - mówi Jagielski.I tak z świadczenia "” skorzystać mogą rodzice pracujący, których dzieci nie są pod opieką instytucji, jak żłobek czy klub malucha. Kwota, jaką co miesiąc uzyskają, to 1500 zł. Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać do 1900 zł.Świadczenie "" to dofinansowanie do żłobków i domów malucha. W przypadku szczecińskich placówek dopłata pokrywa całe czesne, rodzic płaci jedynie za wyżywienie.Świadczenie "" to dodatkowe 500 zł dla każdego dziecka, które przebywa w domu z niepracującym rodzicem.