Radny Słowik: Podwyżki cen biletów i za parkowanie w strefie nieuniknione

Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej są nieuniknione, podobnie jak podwyżki opłat za płatne parkowanie i zwiększenie Strefy Płatnego Parkowania - przekonywał w "Rozmowach pod Krawatem" radny Szczecina i współprzewodniczący Zielonych Przemysław Słowik.

Radny uzasadnia podwyżki ich brakiem w poprzednich latach, szczególnie w kontekście komunikacji miejskiej. - Ceny biletów jednorazowych nie były podnoszone od 12 lat, a chyba wszyscy dobrze wiemy i mamy świadomość, o ile wzrosły koszty wszystkiego przez 12 lat. Szczególnie w przypadku komunikacji miejskiej. Koszty paliwa, energii elektrycznej, nie mówiąc już o kosztach osobowych, bo płace też znacząco wzrosły - powiedział Słowik.Radnego, po tym jak znalazł pracę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pytaliśmy także o to, czy jest "tłustym kotem" Koalicji Obywatelskiej.- Nie czuję się takim. Przykład z naszego podwórka, radnego Prawa i Sprawiedliwości, który w spółce Skarbu Państwa zarabiał prawie półtora miliona złotych rocznie. To były tłuste koty i o tym mówiliśmy - podkreślał Przemysław Słowik.- A Pan tyle nie zarobi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? - pytał prowadzący.- Absolutnie. Chyba przez rok nie zarobię tyle, co pan radny zarabiał przez trzy miesiące w spółce - odpowiedział Słowik.Ze współprzewodniczącym partii Zieloni rozmawialiśmy także o pomyśle na radnych zawodowych czy o płonącej turbinie wiatrowej w naszym regionie.We wtorek gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie Marek Gróbarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej.