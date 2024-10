Sawka: z przeklinaniem jest jak z kawiorem, jeżeli jemy codziennie to się znudzi

Z przeklinaniem jest jak z jedzeniem kawioru - mówił gość "Rozmowy pod krawatem". Henryk Sawka - rysownik i komentator politycznej rzeczywistości kilka tygodni temu otrzymał tytuł Mistrza Mowy Polskiej 2024. Na naszej antenie pytany był między innymi o to, czy zdarza mu się przeklinać.

- Tak, zdarza mi się, aczkolwiek nie nadużywam, bo uważam, że w ogóle za dużo klniemy i przez to się dewaluuje. Uważam, że takie smakowite przekleństwa powinny być używane rzadko, bo to jest tak jak z kawiorem, jeżeli jemy codziennie to się znudzi - mówi Sawka.Całej rozmowy możecie wysłuchać na naszej stronie internetowej lub radiowym Facebooku.