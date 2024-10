Świnoujście dla powodzian. Koncertowa sobota

Fot. pixabay.com / LTapsaH (CC0 domena publiczna)

Świnoujskie szkoły i przedszkola, lokalni artyści, przedsiębiorcy i restauratorzy zorganizują w sobotę charytatywny koncert dla powodzian.

- Ma to być wydarzenie wyjątkowe - zapowiada Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. - Oprócz zbiórki pieniędzy dla powodzian, koncert będzie formą podziękowania wolontariuszom ze Świnoujścia za to, że zaangażowali się i gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o tym, że jest potrzebna pomoc, rzucili swoje obowiązki i ruszyli do pomocy, zaczęli się organizować, zbierać dary i wozić dary na południe Polski.



Koncert rozpocznie się o godzinie 11.00 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu.