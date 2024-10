Jaka jest przyszłość edukacji, rynku pracy oraz jakie możliwości kariery czekają na młodzież z naszego regionu? Na te oraz więcej pytań odpowie EduCon.

To konferencja poruszająca tematy sztucznej inteligencji, wyboru pomiędzy pracą etatową a własną działalnością czy możliwości rozwoju w Polsce i za granicą.- Ja to zawsze podkreślam, że jeżeli choć jedna osoba wyjdzie z tego wydarzenia, wiedząc, co chce robić dalej w życiu, to ja będę szczęśliwy - mówi pomysłodawca EduConu, Jakub Dołęga.Konferencja rozpocznie się o godz. 10 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.