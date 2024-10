Wyremontują kościół w Czaplinku

Będzie remont kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku.

Już podpisano umowę na dokumentację inwestycji - zajmie się tym firma z Koszalina.

Koszt opracowania to prawie 300 tysięcy złotych, z czego większość to dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.



Zadanie obejmie wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz technicznych i konserwatorskich, a także sporządzenie pełnej dokumentacji konserwatorskiej oraz przygotowanie projektu budowlanego.



Wykonawca planuje zakończyć prace do końca pierwszego kwartału 2026 roku.