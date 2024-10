Olbrzymi wybór ofert na szczecińskich Targach Pracy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad tysiąc ofert pracy, staży i praktyk z różnych branż przyciągnęły tłumy ludzi do szczecińskiej hali Netto Arena na Targi Pracy.

To największe wydarzenie rekrutacyjne w regionie, gdzie można rozeznać się wśród ofert, skorzystać z porad ekspertów, posłuchać prelekcji czy złożyć swoje CV.



- 22 lata już pracuję w jednej firmie i chciałbym coś nowego zrobić. Trochę nazbierałem ulotek, poskładałem CV-ek, zobaczymy. - Ważne są oczywiście zarobki, oferty możliwości rozwoju. - Chyba coś się udało znaleźć, ale zobaczymy po targach. Szukam pracy biurowej, magazynowa też wchodzi w grę. Szukamy pracy, ewentualnie jakieś praktyk, bo jesteśmy studentami - mówią uczestnicy.



- Poszukiwani są monterzy, serwisanci turbin, elektrycy, ale oczywiście też stanowiska administracyjne, czyli wspieranie obszarów produkcyjnych, HR, administracja, finanse - mówi Andżelika Muchowska, rzecznik prasowa Targów Pracy.



- Ludzie są na rynku, tylko po prostu trzeba ich dobrze znaleźć. To jest idealne miejsce, żeby znaleźć pracę i znaleźć pracownika. Mamy dla każdego ofertę - mówi Filip Góra z LSJ HR Group.



22. edycja jesiennych Targów Pracy w hali Netto Arena w Szczecinie potrwa do godziny 16. W ubiegłym roku odwiedziło je blisko 5000 osób.