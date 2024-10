Szczecińskie seminarium rozpoczęło rok akademicki

Nowi alumni w szczecińskim seminarium. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwóch alumnów rozpocznie przygotowania do kapłaństwa w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W sumie, w całej Polsce rok akademicki rozpoczęło 21 kandydatów na księży więcej niż rok wcześniej.

Łukasz od razu po maturze zdecydował się na seminarium. Jak sam przyznaje, nie rozwikłał sytuacji z powołaniami.



- Nie mam na to równania matematycznego, dlaczego tak jest, ale wydaje mi się, że zawsze jest ciężko sprzeciwić się społeczeństwu i robić coś pod prąd. To zawsze się łączy z jakimś odrzuceniem, z jakimś lękiem - mówi Łukasz.



Jest nadzieja, że ta tendencja będzie zwyżkować - uważa ks. Zbigniew Woźniak, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.



- Przesyt konsumpcyjny wydaje się być już nadto mocno widoczny w młodym pokoleniu i młody człowiek ma to do siebie, że zawsze szuka czegoś głębszego, większego niż mu świat proponuje. Jest nadzieja, że młodzi ludzie otworzą się też na duchowość - mówi ks. Woźniak.



W szczecińskim seminarium jest 14 kandydatów do kapłaństwa.