Podwyżki za śmieci w Stargardzie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Średnio o 10, 14 i 5 zł wzrosną opłaty za śmieci w Stargardzie od listopada. Podwyżkę miasto tłumaczy rosnącymi kosztami utrzymania systemu odpadowego.

W ocenie Julity Siek, dyrektorki Zarządu Usług Komunalnych, podwyżka nie powinna być dotkliwa: - Te podwyżki w naszej opłacie za śmieci nie są duże... Sięgnęły około 16% w skali całego systemu. Na terenie miasta opłata za gospodarowanie odpadami obliczana jest od gospodarstwa domowego.



ZUK podkreśla, że podwyżkę w najmniejszym stopniu odczują rodziny wieloosobowe. Wzrost opłat za śmieci w większym stopniu odczują mieszkańcy domów jednorodzinnych...



- Gospodarstwo dwuosobowe w zabudowie jednorodzinnej zapłaci 82 zł, do tej pory było to 72 zł, natomiast w zabudowie wielorodzinnej 69 zł, a do tej pory było to 60 zł... - wymienia Siek.



Miasto zachęca również właścicieli domów jednorodzinnych do zakładania kompostowników, co oznacza obniżkę opłaty śmieciowej o 10 zł.