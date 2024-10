Policja przejęła skarb liczący 3000 lat [ZDJĘCIA]

Fot. Policja Zachodniopomorska

Skarb z epoki brązu znaleziony przez szczecińskich policjantów.

To między innymi broń, naszyjniki i groty oszczepów z brązu. W sumie ponad 100 przedmiotów liczących 3000 lat. To jedno z największych znalezisk w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat.



Skarb odnaleziony został podczas nielegalnych poszukiwań zabytków w Gryfinie. Rzeczy przekazano do siedziby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, który zdecyduje gdzie trafi skarb po zakończeniu postępowania.