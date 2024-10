Szczecińska transplantologia druga w kraju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sto osiemnaście przeszczepów: wątroby, nerek i płuc w od początku roku. To podsumowanie pracy ośrodka transplantologii w szczecińskim szpitalu wojewódzkim - przed światowym dniem donacji, który przypada w sobotę.

Najlepszą metodą leczenia jest przeszczep od żywego dawcy - podkreśla kierujący Odziałem Nefrologii i Transplantacji Nerek profesor Marek Myślak.



- Możemy przeszczepić narząd nawet zanim będzie potrzeba rozpoczęcia leczenia dializami. Narząd od żywego dawcy jest zawsze narządem tej najwyższej jakości, ponieważ jest pobierany od osoby przebadanej. Bardzo często tym żywym dawcą jest osoba spokrewniona - tłumaczy prof. Myślak.



Pan Wojciech we wrześniu dowiedział się, że jego nerki nie pracują prawidłowo. Żywym dawcą narządu została jego mama: - W życiu nie myślałam, że tak będzie, że taką decyzję będę miała do podjęcia. Syn jest sportowcem, nie miał żadnych objawów, trenował bardzo dobrze i się okazało w jednym dniu, że jemu się świat w jakiś sposób zawala - opowiada dawczyni.



W ciągu sześciu lat, w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, odbyło się prawie 1,4 tys. przeszczepów nerek, z czego blisko 58 od dawców żywych. To plasuje szczeciński ośrodek transplantologii na drugim miejscu w Polsce.