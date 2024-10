Sprawa posła Mateckiego pod lupą prokuratury

Zawiadomienie Lasów Państwowych ws. posła Dariusza Mateckiego pod lupą szczecińskiej prokuratury.

To już drugi taki dokument pod obserwacją śledczych. Wcześniej pismo trafiło do prokuratury w Warszawie. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa ws. niekorzystnego rozporządzenia mieniem w czasie jego pracy w jednostce.Według audytu Lasów Państwowych Matecki miał pracować w sposób fikcyjny.W Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych Matecki miał zarobić w 2,5 roku ponad 320 tysięcy złotych, natomiast w Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych w Szczecinie - 160 tysięcy złotych.- Toi był okres roku, czyli od połowy stycznia do połowy października - wskazała rzeczniczka Lasów Państwowych, Anna Choszcz-Sendrowska.Zawiadomienie wpłynęło i trwa właśnie postępowanie sprawdzające.- Prokurator zapoznaje się z obszernym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - mówi prokurator Łukasz Błogowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.Z wynikami audytu nie zgadza się Dariusz Matecki i podkreśla, że nie ma mowy o zaledwie pięciu dniach pracy w Warszawie.- Przez ponad trzy lata pracowałem dzień w dzień dla Lasów Państwowych, w czasie pandemii ze zgodą na pracę zdalną - podkreślił poseł Matecki.Jak podaje kierownictwo Lasów w czasie zatrudnienia poseł pojawić się w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pięć razy.