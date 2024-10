2025 rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Na antenie Radia Szczecin audiobook o poetce

Senat RP podjął decyzję, że rok 2025 będzie rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Poetka zmarła 80 lat temu w Wielkiej Brytanii.

Inicjatorem uznania jej za patronkę przyszłego roku był szczeciński biograf Rafał Podraza, który bada losy m.in. rodziny Pawlikowskiej i od lat pragnął uczcić pamięć o poetce.- Może czas byłoby ściągnąć Marię Pawlikowską do Polski, może czas zacząć starania. W takim przypływie emocji napisałem pierwszego maila do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nawet się ze mną spotkano, ale powiedziałem, że poczekam - mówi Podraza.Na naszej antenie codziennie przed godziną 19 można wysłuchać. To opowieść o chorobie, cierpieniu i niezwykłej sile Pawlikowskiej - mówi jedna z inicjatorek powstania audiobooka, dziennikarka Radia Szczecin Małgorzata Frymus.- To jest historia odchodzenia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jeżeli chcemy mówić czy pamiętamy o niej, to i tak i nie. My chcemy, żeby ona miała tę należną pozycję w literaturze polskiej, żeby ją przywrócić - mówi Frymus.Oprócz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej patronami roku 2025 mają być ks. Józef Tischner, Władysław Reymont oraz Wojciech Has.