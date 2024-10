Świnoujście poszukuje organizatora bożonarodzeniowego jarmarku

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Samorząd Świnoujścia szuka organizatora dla świątecznego jarmarku w centrum.

Jednym z warunków przetargu jest postawienie karuzeli i namiotu z animacjami dla dzieci.



Bożonarodzeniowy jarmark do Świnoujścia wróciłby po rocznej przerwie, z czego mieszkańcy są zadowoleni.



- Raz, że sympatycznie to wszystko wygląda, a dwa, że można naprawdę dobre rzeczy dostać, kupiłam ostatnio miód i inne przysmaki. Dużo też mamy atrakcji choćby dla dzieci. - Lubię wtedy spacerować, bo czuć świąteczny klimat. Człowiek jest bardziej radosny. - Każda impreza integracyjna służy wszystkim - mówią mieszkańcy.



Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu wyjaśnia, że celem jarmarku jest przede wszystkim stworzenie świątecznego nastroju.



- Sami mieszkańcy domagają się tego, żeby takie jarmarki bożonarodzeniowe były. Czasu jest niewiele, bo jest końcówka października... Chcielibyśmy, aby te rzeczy, które będą na jarmarku rzeczywiście kojarzyły się ze świętami Bożego Narodzenia - dodaje Basałygo.



O tym, czy do miasta zgłosił się zainteresowany organizacją wydarzenia, dowiemy się 5 listopada - to termin składania ofert.