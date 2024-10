Naukowcy ZUT wyhodowali boczniaki na słomie i osadzie ze stawów karpiowych [ZDJĘCIA]

Mat. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Profesor Remigiusz Panicz Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Kilka ton boczniaków wyhodowali szczecińscy naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Tyle że zrobili to w nowatorski sposób.

Wykorzystali słomę i osad ze stawów karpiowych koło Nowogardu. Dzięki temu grzyby - a dokładniej ich kapelusze - stały się "niebieską żywnością".



Niebieska gospodarka to takie zarządzanie odpadami, aby miały one jak najmniejszy negatywny wpływ na ekosystem - tłumaczy profesor Remigiusz Panicz z ZUT.



- To co ryby porzucają na dnie, my wykorzystujemy do produkcji grzybów. Następnie tym, co pozostaje po tych grzybach, staramy się karmić te ryby, żeby były zdrowsze i bardziej smaczne - mówi Panicz.



Pozostałości po produkcji z grzybów też zostaną zagospodarowane - mówi profesor Panicz.



- Kolejną ścieżką jest produkcja dżdżownic kalifornijskich, które z kolei produkują wermikompost. Dla rolników czy ogrodników to bardzo wartościowy materiał. Same dżdżownice też są materiałem, który chcielibyśmy następnie wykorzystać do produkcji pasz dla ryb - mówi naukowiec ZUT-u.



Badacze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na realizację projektu BLUEBOOST otrzymali prawie milion złotych. Prace nad niebieską gospodarką potrwają 3 lata.