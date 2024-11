Lokalni producenci żywności coraz bardziej doceniani

Miejscowe i sprawdzone liczy się coraz bardziej niż tanie. Mali, lokalni producenci jedzenia cieszą się coraz większą popularnością.

Konsumenci doceniają to, że mają pewność, skąd pochodzi dany produkt, niekiedy znają osobiście sprzedawcę i mają pewność, co do jakości.- Osób, które chcą dokładnie wiedzieć, co kupują, przybywa - mówi właściciel serowarni z Golczewa. Grzegorz Janus w audycji "Na Szczecińskiej ziemi" podkreślał, że wszystkie składniki kupuje od sąsiednich rolników, a klienci bardzo to doceniają. - Działamy lokalnie. Mleko pozyskujemy od lokalnych rolników, tym samym ich wspierając. Klienci nas doceniają. Przychodzą do nas nowi klienci z polecenia stałych klientów, więc cały czas jest coraz większy popyt na to, co robimy, na nasze produkty. Jesteśmy z tego zadowoleni. Jak najbardziej - powiedział Janus.Całą rozmowę z Grzegorzem Janusem, a także więcej informacji o produktach lokalnych i sprawach rolniczych można znaleźć na radiowej podstronie, w zakładce "Na szczecińskiej ziemi"