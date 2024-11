Tyszler: wprowadzenie prohibicji zwiększy bezpieczeństwo w mieście

To nie jest plan na rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Szczecina, tu chodzi o to, żeby nocami w mieście było spokojniej - tak pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w "Rozmowie pod krawatem" bronił radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler.

Jak przekonuje, dziś nocami w okolicach sklepów z alkoholem dochodzi do wielu interwencji.Prohibicja w Szczecinie zostanie wprowadzona dopiero, jak będzie stworzony odpowiedni plan działania, po wcześniejszym zbadaniu tematu przez ekspertów i po przedyskutowaniu go z mieszkańcami - przekonywał radny Tyszler.- Myślę, że taki projekt uchwały w ciągu miesiąca ujrzy światło dzienne. On będzie konsultowany z mieszkańcami i omawiany też na komisjach - mówił radny.- Pan jest abstynentem? - zapytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- Nie. Trudno powiedzieć, żebym był jakimś zagorzałym miłośnikiem alkoholu, ale nie jestem abstynentem, nigdy specjalnie nie byłem - odpowiedział Tyszler.Dokładna, a nawet przybliżona data zamknięcia nocami sklepów monopolowych w Szczecinie w "Rozmowie pod krawatem" nie padła.- Chcę uspokoić mieszkańców, i tych za tym projektem i tych, którzy się obawiają tych rozwiązań. To nie będzie nic na łapu capu i z dnia na dzień. Faktycznie każdy, kto kto będzie chciał zabrać głos w tej sprawie, podzielić się swoją wiedzą, a także przemyśleniami, będzie mógł to zrobić - mówił Tyszler.Z radnym Łukaszem Tyszlerem rozmawialiśmy także o podwyżkach cen biletów w komunikacji miejskiej, o podwyżkach za parkowanie, o częściowo oddanej kierowcom ul. Kolumba, o planach kolejnych inwestycji… a nawet o nowej fryzurze radnego.Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzeniai radiowym Facebooku.