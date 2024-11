Nielegalne wyścigi w Puszczy Bukowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Upodobali sobie Puszczę Bukową na nielegalne rajdy crossowe. Nasz fotoreporter zauważył grupę mężczyzn jeżdżących po terenach chronionych.

Jak mówią mieszkańcy szczecińskiego osiedla Bukowego, takie wyścigi odbywają się regularnie.



- Często gęsto, sobota, niedziela w godzinach porannych tutaj słychać ryk silników głośnych samochodów. Chodzę do puszczy to widzę, że są porozjeżdżane okoliczne alejki. Mieszkam pod Puszczą i widuję nawet czasami. Pojawiają się znienacka i mogą wjechać w psy lub w nas gdzieś tam z zakrętu.



Choć motocykliści regularnie wjeżdżają na tereny zielone, zgłoszeń na policję jest niewiele. Szczecińska komenda nie otrzymała żadnego, policja w Gryfinie od sierpnia przyjęła tylko jedno.



- Mimo to Puszcza jest wciąż pod bacznym okiem służb - zapewnia Zastępca Nadleśniczego w Gryfinie, Daniel Pogorzelec. - Prowadzone są wspólne patrole, zarówno z posterunkami Straży Leśnej z innych nadleśnictw, jak również z posterunkami Policji. Takie akcje prowadzone są cyklicznie.



Policja apeluje, by zgłaszać leśne wyścigi. Za niedozwolony wjazd do lasu grozi kara grzywny do 500 złotych.