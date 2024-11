Uciekał, bo był poszukiwany listem gończym

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Nerwowe zachowanie zdradziło poszukiwanego... Policjanci w Szczecinie zatrzymali 21-latka ściganego listami gończymi.

21-latek widząc patrol, nagle zmienił kierunek marszu, przyspieszył kroku, a następnie zaczął uciekać. Mundurowi złapali i obezwładnili go.



Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany aż jedenastoma podstawami prawnymi, w tym dwoma listami gończymi.



Łącznie mężczyzna ma do odbycia 5,5 roku kary pozbawienia wolności. 21-latek trafił już do aresztu, skąd niebawem zostanie przewieziony do zakładu karnego.