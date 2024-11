Protest pracowników Grupy Azoty. "By nie zniszczono nas gospodarczo i społecznie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Natychmiastowego wstrzymania niekontrolowanego importu nawozów z Rosji i Białorusi domagali się w środę protestujący pracownicy Grupy Azoty.

Przez dwie godziny blokowali oni ulicę Dębogórską w Szczecinie. Zdaniem organizatorów protestu alternatywnym rozwiązaniem dla polskiej branży nawozowej mogłoby być wprowadzenie ceł na te produkty na granicy z Unią Europejską.- Jednym z naszych naczelnych haseł jest: "Jeśli ceł nie wprowadzicie, dopiero nas wkurzycie". Głośno, żeby w Warszawie było nas słychać! - W ciągu ostatnich lat wzrósł import nawozów z Rosji do Polski o 260 procent. Musimy to zatrzymać, bo nasze zakłady przez to padają. - Manifestujemy tutaj, żeby nie zniszczono nas gospodarczo i społecznie. Chcemy pracować i godnie żyć - mówili protestujący.Według danych szczecińskiej policji w proteście wzięło udział prawie 500 osób z całej Polski.