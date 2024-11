Zima zbliża się wielkimi krokami. Czas na zmianę opon

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Warunki na drogach się pogarszają, co wymusza na kierowcach zmianę opon w swoich samochodach.

Co prawda w Szczecinie nie było jeszcze mocnego ataku zimy, ale z wyprawą do warsztatu nie powinno się zwlekać.



To termometr, a nie padający śnieg powinien dać nam sygnał na zmianę - mówi Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: - Temperatura plus 8 stopni Celsjusza, to jest dzwonek, który mówi: "zmień opony". Poniżej 8 stopni opona letnia zaczyna się robić twarda i zaczyna mieć słabą przyczepność. Wydłuża to nam drogę hamowania.



Opona zimowa lepiej nadaje się do pracy w zimnie i trudnych warunkach, przez co jest bezpieczniejsza - dodaje Kuzio: - Opona w okresie zimowym jest bardziej plastyczna, nie robi się twarda, mamy większość przyczepność do asfaltu, lepiej też sobie radzi z błotem pośniegowym.



W przyszłym tygodniu czeka nas lekkie ocieplenie, w poniedziałek w Szczecinie ma być do nawet trzynastu stopni.