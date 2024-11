Hołownia: Polska potrzebuje bezpartyjnego prezydenta

Szymon Hołownia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Marszałek Szymon Hołownia podkreślił, że Polska potrzebuje prezydenta, który nie jest związany z żadną partią polityczną.

Według marszałka, przyszły prezydent powinien być osobą, która potrafi zjednoczyć cały kraj, reprezentując interesy wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych.



- Polsce potrzebny jest prezydent zupełnie spoza tego dipolowego rozdania, żeby dokończyć to, co 15 października się stało i żeby ta wojna polsko-polska w końcu się skończyła między dwoma obozami. Do tego musi pojawić się ktoś, kto nie identyfikuje się z żadnym z nich, czyli nie jest w Platformie Obywatelskiej i nie jest w PiS-ie. Będzie jednak umiał współdziałać w takich rzeczach, które są dzisiaj fundamentalnie ważne dla nas wszystkich i ze wszystkimi, którzy chcą współpracować. Po jednej i drugiej stronie są bowiem osoby, którym zależy na bezpieczeństwie kraju i tej wojny polsko-polskiej mają dość - zapewnił Hołownia.



Szymon Hołownia, lider Polski 2050, ogłosił swoją kandydaturę na urząd prezydenta Polski w wyborach 2025 roku w Jędrzejowie.



W 2020 roku Szymon Hołownia także ubiegał się o prezydenturę, zdobywając 14 proc. głosów w pierwszej turze, co zapewniło mu trzecie miejsce za Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim