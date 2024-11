Walka ze szczurami na Pomorzanach

Dodatkowej deratyzacji doczekają się mieszkańcy szczecińskich Pomorzan przy ulicy Budziszyńskiej 7. Z relacji lokatorów wiemy, że uciążliwy problem z gryzoniami trwa już jakiś czas.

- W ostatnich dniach miejsce odwiedzili pracownicy ZBiLK-u i sanepidu, którzy dokonali kontroli - mówi Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa. - Nie znaleziono martwych zwierząt czy śladów bytowania szczurów. Mimo wszystko ZBiLK powtórzy deratyzację. Wyłoży trutki na szczury. Pewnie bardzo szybko. Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni.W trakcie kontroli zauważono, że jest problem ze strychem. - Jest tam mnóstwo różnych śmieci, resztki, szmaty, wlatują tam gołębie. Tego nie powinno być. Mieszkańcy powinni bardziej dbać o tego typu miejsca. Będziemy dążyć do tego, żeby wyłączyć ten strych, żeby mieszkańcy również mieli świadomość, że również odpowiadają za tę część.Będzie to trzecia deratyzacja w tym roku. Pierwsza miała miejsce w kwietniu druga na przełomie września i października.