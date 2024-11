Radni zdecydowali. Strefa Czystego Transportu w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie za ponad rok. Taką decyzję podjęli we wtorek radni Rady Miasta. Nie określili jednak jej zakresu terytorialnego, ani też warunków technicznych pojazdów mogących z tej strefy korzystać.

- Uchwała ta jest Miastu Szczecin potrzebna - uważa zastępca prezydenta Michał Przepiera. - Celem jej jest wyeliminowanie tylko w pewnym wąskim zakresie, można to sobie wyobrazić poprzez Wały Chrobrego czy Starówkę, pojazdów, które są ciężkie, przeładowane, które niszczą drogi, a do tego trują środowisko. W tym również nieco pojazdów osobowych, głównie przyjezdnych, z zewnątrz Szczecina.



Z treścią uchwały i jej uzasadnieniem nie zgadzają się radni Prawa i Sprawiedliwości, co uzasadnia radny Maciej Kopeć. - Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla tej uchwały, czyli istotą rzeczy ma być kwestia walki z zanieczyszczeniem, natomiast tu tak naprawdę, jedyne uzasadnienie, jakie się pojawia, jest dofinansowanie do zakupu tramwajów. De facto w ciemno wprowadzamy taką strefę, bo po prostu cała ta uchwała jest bałamutna.



Prace nad szczegółami Strefy Czystego Transportu potrwają co najmniej kilka miesięcy. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.