Pies "Karzeł" pracuje w policji. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Współpraca policjanta i czworonoga z happy endem. Szczeciński policjant aspirant Piotr Szczepanowski i jego psi partner "Karzeł" odnaleźli 63-letniego pacjenta.

Mężczyzna był poszukiwany przez pracowników jednego ze szpitali. "Karzeł" podjął trop przez prześcieradło, na którym leżał pacjent i doprowadził go do przystanku komunikacji miejskiej. Mężczyzna został odnaleziony na placu Kościuszki i został odwieziony do szpitala.