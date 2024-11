IMGW: Pogorszenie warunków biometeorologicznych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W czwartek nastąpiło wyraźne pogorszenie się warunków biometeorologicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dynamiczna i wietrzna pogoda z intensywnymi opadami przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływała na samopoczucie.

Aura będzie utrudniała zasypianie i zakłócała sen, skutkiem może być uczucie zmęczenia przy porannym wstawaniu. W warunkach zwiększonej presji pogody na organizm człowieka, zwłaszcza na początku dnia, osobom osłabionym rekomenduje się unikanie czynności silnie obciążających organizm. Warto uwzględnić możliwość występowania osłabionej zdolności skupienia uwagi, co odnosi się np. do kierowców.



Na Wybrzeżu do godziny 23 będą obowiązywały ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Prędkość porywów może zbliżać się do 75 kilometrów na godzinę.