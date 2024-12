Ewakuacja części mieszkańców dzielnicy Żelechowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

O godzinie 9 rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców ulic Robotniczej, Sośnickiej, a także Grzymińskiej.

Zakończenie akcji zostanie ogłoszone komunikatami nadawanymi z radiowozów.





Od godz. 9.00 przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców następujących budynków:

- Robotnicza 33,

- Grzymińska 32, 32A, 32B,

- Sośnicka,

- pracowników i klientów sklepu Lidl przy ul. Robotniczej 37,

- funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą przy ul. Bardzińska 1a.



Od godz. 9.20 będzie obowiązywać zakaz przebywania na otwartej przestrzeni w niżej wskazanym rejonie miasta:

- Blizińskiego,

- Konarskiego,

- Głowicka,

- Gościsława,

- Studzienna,

- Modrzewiowa,

- Grzymińska,

- Żelazna,

- Robotnicza,

- Zgorzelecka,

- Retry,

- Widuchowska,

- Sianożęcka,

- Księcia Ziemowita,

- Wiszesława,

- Paproci,

- Dębogórska,

- Brdowska,

- Świętojańska od skrzyżowania z ul. Wiszesława do skrzyżowania z ul. Paproci,

- Ludowa od skrzyżowania z ul. Konarskiego do pętli autobusowo-tramwajowej.



W związku z usunięciem niewybuchu przy ul. Dębogórskiej 8, w środę 4 grudnia od godziny 9:00 do odwołania nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.



Linia tramwajowa 6 będzie kursować na skróconej trasie Filharmonia – Ludowa według obowiązującego rozkładu jazdy. Linie autobusowe 58 i 59 będą kursowały w obu kierunkach ul. Bogumińską – Pokoju – Strzałowską (linia 59 Świętojańską) – Wiszesława – nawrót przy zajezdni Golęcin i dalej swoją stałą trasą. Linia autobusowa 99 będzie kursowała na skróconej trasie Kołłątaja – Żelazna – Zgorzelecka.



Na potrzeby ewakuacji mieszkańców zagrożonego obszaru przez zajezdnię SPA Klonowica zostanie podstawiony do dyspozycji Straży Miejskiej autobus na parking sklepu „Lidl” przy ul. Robotniczej o godzinie 9:00.



Nasz reporterka jest przy budynki szkoleniowym Politechniki Morskiej, bo to właśnie tu, na terenie budowy, odkryto niewybuch. Większość mieszkańców wyjechała do pracy i szkoły.Jednak ewakuacja dotyczy też klientów pobliskiego sklepu Lidl oraz pracowników Komisariatu Policji Szczecin-Nad Odrą.O godzinie 9.20 wprowadzony został zakaz poruszania się po tym rejonie Szczecina. To dotyczy tez ruchu komunikacji miejskiej: linii tramwajowej 6 oraz autobusowej 58, 59 i 99.