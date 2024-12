Święta z odzysku w szczecińskim Szpargałku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Święta z odzysku - to w szczecińskiej galerii Szpargałek. To miejsce, w którym możemy "kupić" przedmioty z drugiej ręki. Pieniądze są przekazywane na cele charytatywne.

W tej edycji nie zabrakło ozdób choinkowych i masy zabawek - na prezenty. Sprawdziliśmy, czy szczecinianie są zainteresowani takimi eko ozdobami.



- Na święta w fajny sposób. Przede wszystkim najfajniejszy, bo nie zniszczą się, nie pójdą do śmietnika. Drugie życie im dajemy. - Bombki złote, czerwone, dla dziecka samochód, tam porcelanę. - Nabyłam takie aniołki, one są po prostu porcelanowe. Porcelana cały czas jest w modzie. Będą fajną ozdobą na święta - mówią szczecinianie.



- Mamy ozdoby świąteczne, jak również szczególnym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim serwisy. Z uwagi na to, że przed nami są kolacje wigilijne i święta, w związku z tym ludzie bardzo chętnie takie przedmioty u nas wybierają - mówi Karol Gałecki z Zakładu Usług Komunalnych.



Szpargałek mieści się w Ekoporcie przy ul. Harcerzy i jest otwarty do 17. To ostatnia tego typu wyprzedaż w tym roku.