Wojna we wsi o pięć dębów...

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Wycinka pięciu dębów na polu sołtys Krzywnicy w gminie Stara Dąbrowa, to kolejny pretekst do wojny, jaką toczą zwolennicy dawnej władzy z obecnym wójtem gminy.

Tak uważa część mieszkańców, skarżąc się na podziały i antagonizmy podsycane w sołectwach. Sama zainteresowana twierdzi, że drzewa usunięto legalnie, w ramach korekty granic jej gruntu rolnego.



Mieszkańcy Krzywnicy, którzy poprosili o anonimowość podkreślają, że mają dość konfliktu - nie tylko o dęby. - W każdej wsi jest wojna. Każdy, czy ma rację, czy jej nie ma, staje w kontrze do kogoś drugiego. To jest aż dziwne... - mówią.



Tomasz Ogonowski, obecny wójt Starej Dąbrowy zapewnia, że nie ma mowy o nielegalnej wycince: - Nie są to drzewa ani stuletnie, ani ogromne. Żadne z tych drzew nie było wpisane do rejestru pomnika przyrody.



Małgorzata Gołaszewska, sołtys Krzywnicy jest przekonana, że razem z dębami padła ofiarą wojny politycznej. - Części naszych mieszkańców nie pasuje ani wójt, ani sołtys. A ja nie mam nic do ukrycia. Mam na to papier i to dotyczy mojego pola...



Gmina podkreśla, że drzewa wycięto w ramach przywracania gruntu do produkcji rolnej, co nie wymaga zgód i zezwoleń.