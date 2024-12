Szczeciński DDPS zmieni swoją funkcję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie zmiana funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie.

Od 1 stycznia przeznaczony zostanie on głównie dla osób z chorobą Alzheimera lub innymi rodzajami otępień - mówi rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej Maciej Homis.



- Będzie to już bardziej specjalistyczne miejsce, w którym ta pomoc będzie świadczona w większym zakresie w formie usług opiekuńczych w formie terapii dostosowana do potrzeb uczestników i do stopnia ich choroby. Także będziemy nieco zmieniać może nie miejsce, ale zasady funkcjonowania tego miejsca i zasady przeznaczenia tej placówki - mówi Homis.



Maciej Homis dodaje, że nowa placówka będzie mogła jednorazowo przyjąć do dwudziestu podopiecznych, zakwalifikowanych wcześniej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.



- Trzeba mieć zaświadczenie od lekarza potwierdzające właśnie występowanie choroby otępiennej lub choroby Alzheimera czy też innego schorzenia, które uprawnia do uzyskania miejsca w takiej placówce. Do tego konieczne jest też przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Także całą tą procedurę formalną musimy przejść, żeby miejsce w takiej placówce uzyskać - dodaje Homis.



Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej przy ulicy Starzyńskiego 3 w Szczecinie.



Edycja tekstu: Kacper Narodzonek